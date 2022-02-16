Bakan Soylu: ya teslim olacaklar ya da yok olacaklar

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 150 civarında olduğunu belirterek, "Süpürmeye başlıyoruz; ya teslim olacaklar, devletin adaletine sığınacaklar ya da yok olacaklar" dedi.

Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Toplantı Salonu'nda düzenlenen 'Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile davetliler katıldı. Burada konuşan Soylu, Türkiye'nin bugün rol-model ve takip edilen bir ülke olduğunu söyledi. Bakan Soylu "Bu yılki bakanlık temamız; hedef, sinerji ve iletişim. Size 2022 yılı hedefinizi söylüyorum. Bu yıl terörün tüm kırıntılarını temizleyeceksiniz. Yılanın deliğinde olsalar bile bulup, çıkaracaksınız. Artık terörün ağırlığını yurt içinde taşımayacağız. Altını kaldırmadık taş, bakmadık metrekare bırakmayacağız. Süpürmeye başlıyoruz; ya teslim olacaklar, devletin adaletine sığınacaklar ya da yok olacaklar. Yemin etmeliyiz. Bu millete, mukaddesatımıza, şehitlerimize, gelecek nesillerimize, Cumhuriyetin 100'üncü yılında dağlarımızda bir tek terör örgütü mensubu kalmamalı. Sizin şanınıza, mücadelenize, şerefinize, şehitlerimize ve devletimizin asaletine bu yakışır. Mesleğinizin ve şanlı görevimizin gereğini yerine getirmenizi bekliyoruz. 'Ya olacağız, ya öleceğiz' buradaki yegane parola budur" dedi.

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Celal ATALAY/ANKARA, -