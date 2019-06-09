Bakan Soylu'ya 'akıllı ol' diyen kişi hakkında soruşturma

Trabzon'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Akıllı ol Soylu" diyerek tepki gösteren kişi hakkında hukuki süreç başlatıldı. Ayrıca CHP İl Başkanı Güzide Uzun'un 'bu kişiyi tanımadıkları' beyanına karşın soruşturmaya konu olan şahsın CHP ile iltisakının tespit edildiği açıklandı.

Trabzon Valiliğinden, yapılan yazılı açıklamada, 4 Haziran'da Ramazan Bayramı ziyareti için kente gelen Bakan Soylu'nun havalimanı VIP binasından çıktığı sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun gelmesini bekleyen topluluk içindeki kişinin, Soylu'yu hedef alıp "Akıllı ol" diyerek provokasyonda bulunduğunun tespit edilmesi ve CHP İl Başkanı Güzide Uzun'un bazı basın yayın organlarında yer alan, "provokasyonu Soylu'nun yaptığı, Soylu'ya 'Akıllı ol' diyen kişiyi tanımadıkları" şeklindeki ifadeleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla güvenlik araştırması ve çalışması gerçekleştirildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle