Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla üs bölgelerine yaptığı ziyaretlerde "Göreceksiniz Türkiye'de hiçbirinizin ummadığı gelişmeler yaşanacak" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı nedeniyle Siirt Pervari Doğan Üs Bölgesini ziyaret etti. Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada "Göreceksiniz, Türkiye'de hiçbirinizin ummadığı gelişmeler yaşanacak. Türkiye çok yakın bir zamanda dünyanın cazibe merkezi haline gelecek, yeter ki biz huzurumuzu elimizde tutalım" dedi.

Soylu, Siirt Valisi Osman Hacıbeştaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Pervari Kaymakam Vekili Mehmet Tunç, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç, İl Genel Meclis Başkanı Cangir Bayram, Pervari Belediye Başkanı Teyyar Özcan, Beğendik Belediye Başkanı Gürgün Özdemir ve bölge halkı tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Üs Bölgesinde kurban kesilerek dua edildi. Bakan Soylu daha sonra üst bölgesinde asker ve vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.

"BİZ İYİLİK MEDENİYETİNİN ÇOCUKLARIYIZ"

Burada konuşan Bakan Soylu, birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Eğer biz huzurluysak Orta doğu huzurludur. Biz huzurluysak Kafkasya huzurludur. Biz güçlüysek mağdurların ve mazlumların başı diktir. Biz Müslümanız elhamdülillah. Biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Biz komşu biliriz, akraba biliriz, dost biliriz, emanetin ne olduğunu biliriz. Bilmeyenlere öğretmek görevi de dinimizce bize verilmiştir. Emir şöyledir: İyilikleri anlatacaksınız, kötülüklerden sakındıracaksınız. Biz nerede durduğumuzu, nerede oturduğumuzu, hangi adrese bağlı olduğumuzu biliriz. Bizim adresimizde en ufak bir sapma yoktur. Bizim adresimizde tarif edilemeyen bir durum söz konusu değildir. Biz navigasyonla yol bulmaya çalışan bir millet değiliz. Bizim yolumuz başından beri belli, bu kadar açık ve net. Adresimiz belli, kimliğimiz belli. Biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız. Dostluk, ahbaplık, komşuluk, yarenlik, akraba, büyük-küçük nedir, biliriz. Bunları bilmeyenlerin bu coğrafyaya hakimiyetini bu kahramanlarla beraber engelledik" dedi.

"YETER Kİ HUZURUMUZU ELİMİZDE TUTALIM"

Bakan Soylu, büyük adımlar atmanın zamanı olduğunu söyleyerek, "Göreceksiniz, Türkiye'de hiç birinizin ummadığı gelişmeler yaşanacak. Türkiye çok yakın bir zamanda dünyanın cazibe merkezini haline gelecek, yeter ki biz huzurumuzu elimizde tutalım" diye konuştu.

Kaynak: DHA