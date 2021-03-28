Bakan Soylu: PKK/YPG'ye Azez'de büyük darbe
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Bakan Soylu: PKK/YPG'ye Azez'de büyük darbe

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristler tarafından, Azez'de sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından teröristlerin Suriye'nin Azez kentinde sivillere yönelik saldırılarda kullanacağı çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Soylu paylaşımında, "PKK/YPG'ye Azez'de Büyük Darbe! Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf., 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi" ifadelerini kullanarak, Emniyet İstihbarat, TEM birimleri ve Suriye Görev Gücü'nü tebrik etti.

Bakan Soylu: PKK/YPG'ye Azez'de büyük darbe
Bakan Soylu: PKK/YPG'ye Azez'de büyük darbe
Bakan Soylu: PKK/YPG'ye Azez'de büyük darbe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 19:30:29. #1.16#
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