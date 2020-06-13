Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı Kobani'den Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan ve üzerinde 10 kilogram patlayıcı bulunan PYD/YPG'li terörist, kıskıvrak yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li teröristin, Şanlıurfa'da yakalandığını duyurdu.

"TEŞEKKÜRLER TÜRK POLİSİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist, Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı. Yine dikkat, yine takip. Teşekkürler Türk Polisi" ifadesini kullandı.