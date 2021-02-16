Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu
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Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu

16.02.2021 18:54 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:23

HDP'li Pervin Buldan, Bakan Soylu'nun, 13 şehitle ilgili "Öznur Çalık, çocuklar kaçırıldığı zaman Pervin Buldan'ı aradı. Buldan, 'Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar' dedi" sözlerine yanıt verdi. Soylu'nun açıklamaları sonrası gözlerin çevrildiği Buldan, "Umarım en kısa zamanda bırakılırlar. Biz elimizden geleni yapıyoruz" dediğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonunun detaylarıyla ilgili Meclis Genel Kurulu'nda bilgi verdi. 13 şehidin kaçırıldığı dönemde AK Parti Milletvekili Öznur Çalık'ın HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ı aradığını söyleyen Bakan Soylu, ''Pervin Buldan dedi ki, 'Biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar.' 10 tane çocuğa acımayan, askerime, polisime acır mı?'' dedi. Soylu'nun bu sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP Eş Başkanı Pervin Buldan açıklama yaptı.

"BU İDDİA KESİNLİKLE GERÇEK DIŞIDIR"

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Buldan, Soylu'nun sözleriyle ilgili konuştu:

"Bugün Meclis Genel Kurulu'ndaki Gara'ya ilişkin görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı, ismimi kullanarak, alıkonulan bir askerle ilgili, bir AK Parti milletvekiline 'Biraz misafir edecekler. Bırakacaklar' dediğimi iddia etmiştir. Bu iddia kesinlikle gerçek dışıdır, saptırmadır ve kara propaganda amaçlıdır.

"'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ' PAYLAŞIMINDA BULUNDUM"

Olayın doğrusu şöyledir:

AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, Grup Başkanvekili olduğum dönemde beni aradı ve alıkonulan bir askerin annesinin kanser hastası olduğunu ve oğlundan haber almak istediğini aktardı. Müzakere ve çözüm sürecinin devam ettiği bir dönemdi. Konuyla ilgili olarak eğer bir bilgiye ulaşılabilirse mutlaka paylaşacağımı kendisine ifade ettim. Alıkonulan askerin sadece sağlığının iyi olduğu yönünde bir bilgiye ulaşıldı ve Çalık'a 'Sağlığı iyiymiş. Umarım en kısa zamanda bırakılır. Biz elimizden geleni yapıyoruz' şeklinde bir paylaşımda bulundum. Aramızda geçen diyalog bundan ibarettir. Bunun dışındaki iddialar asla doğru değildir."

Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu

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