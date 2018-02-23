Bakan Soylu'nun Kırılmaktan Son Anda Kurtulan Tablosu 500 Bin Liraya Satıldı

'Bi.Re.Y' Bir Resim Yap projesine yaptığı tablo ile destek vererek, tablonun yardım için satışa sunulduğu gecede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kırılmaktan son anda kurtulan tablosu, 500 bin liraya satıldı.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Bi.Re.Y' Bir Resim Yap projesi kapsamında iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri 'Kelebek Çocuklar'a destek olmak amacıyla fırçayı ellerine aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı tablo ile projeye destek verdi. Bakan Soylu'nun yanı sıra projeye Pelin Akın, Ajda Pekkan, Monik İpekel, Sibel Vatandost, Dursun Özbek, Çiğdem Kurt, Britzz Mobilya YKB Özcan Ata, Ayşe Cevahir, Berrin Güzeliş, Bülent Serttaş gibi sanat ve iş dünyasının önemli isimleri yaptıkları tablo ile katıldı. Halk arasında 'Kelebek Hastalığı' olarak bilinen epidermolysis bullosa hastalığının artışı ve bu rahatsızlıkla ilgili insanları bilinçlendirmek amacıyla Çırağan Sarayı'nda düzenlenen gecede daha önce tuval üzerinde resim yapmamış iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yaptığı tablolar satışa sunuldu. Muazzez Ersoy'un sahne aldığı gecede açık artırma ile satılan tablolardan elde edilen gelir 'Hayaller Gerçek Olsa Derneği Kelebek Çocuklar'a bağışlandı.

"Bu Anadolu medeniyeti bir iyilik medeniyetidir"

Düzenlenen gecede konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen gün şehrimiz Trabzon'da da bu tabloyu yaşadık. Ta oradan Somali'ye yetimhane yaptık. Bizim medeniyetimiz tarif edilirken tek bir tanımı var. Bu Anadolu medeniyeti bir iyilik medeniyetidir. Bu güzel ülkemizde hep birlikte iyiliklere dokunabiliyorsak, geleceğe dokunabiliyorsak, sadece kendi sınırlarımızda değil, dünyanın birçok yerine el uzatabiliyorsak bu medeniyetin başka bir tarifi olamaz" dedi.

Tablosunu anlatan Bakan Soylu, "Şimdi hepimiz burada aslında belki hayatın bize verdiği yönlerin, tarihin vermiş olduğu rollerin içerisindeyiz. Şu onlardan bir tanesinde burada bir taraftan güzel bir çiçek, aslında belki de geleceği ve aydınlığı en iyi anlatabilecek güneş ve bugünlerde çok ihtiyacımız olan mor rengini burada seçtik. Mor renkle birlikte ve aslında buradakilerden daha da ötesi kelebeklerle ifade etmeye çalıştık. ve onların her birinin canlı olduğunu ve güneşe doğru bir akım içerisinde olduklarını anlattık. İnşallah hepsi aydınlığa, güneşe aydınlığa, güzelliğe layık olur" ifadelerini kullandı.

500 bin liralık tablo kırılma tehlikesi yaşadı

Yapılan konuşmanın ardından açık arttırmaya çıkan Bakan Soylu'nun tablosu sunucunun değmesi sonucu düşme tehlikesi yaşadı. Yanlışlıkla tabloya çarpan sunucu son anda tabloyu tuttu. Kırılmaktan son anda kurtulan tablo ise gecede yapılan açık artırmada 500 bin liraya satıldı. - İSTANBUL