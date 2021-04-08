BAKAN SOYLU'NUN HELİKOPTERİ KÖTÜ HAVA ŞARTLARINDAN BİLECİK'E İNİŞ YAPTI

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın cenazesine helikopterle giderken kötü hava şartları nedeniyle Bilecik'e iniş yaptı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın cenazesine helikopterle giderken kötü hava şartları nedeniyle Bilecik'e iniş yaptı. Soylu'nun cenazeye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait bir araca binerek yetiştiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin'de PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan iki askerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın (28), Bursa'nın İnegöl ilçesindeki cenazesine katılmak üzere Ankara'dan helikopterle yola çıktı. İnegöl'deki kötü hava şartları nedeniyle iniş yapamayan Soylu'yu taşıyan helikopter Bilecik'e yöneldi. Bilecik Edebali Stadı'na iniş yapan helikopterden inen Bakan Soylu, cenazeye Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait araçla yetiştirildi. Bakan Soylu'nun cenazenin ardından yine karayoluyla Ankara'ya döndüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı