Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi
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Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi

31.10.2020 14:34 | Son Güncelleme: 31.10.2020 14:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'ya yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Soylu'nun bu nedenle İzmir'e gidemediği aktarıldı.

Dün merkez üssü İzmir olan 6,6 büyüklüğündeki deprem aralarında İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde hissedilirken, deprem nedeniyle kentteki birçok binada ciddi hasar meydana geldi. Depremde şimdiye kadar 26 kişi hayatını kaybederken, 831 kişi de yaralandı.

SOYLU'NUN İZMİR'E GİTMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgede giderek çalışmaları yerinde takip etti. Bakanlar yaptığı açıklamada bölgedeki çalışmalarla ilgili son bilgileri verirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeye gitmemesi dikkatlerden kaçmadı.

SOYLU VE EŞİNİN TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü. Soylu ve eşinin, Ankara'da bir hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken, Bakan Soylu'nun bu nedenle İzmir'e gidemediği iddia edildi.

Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi
Haber Yorumları (2)
ROMANS: Ne kadar ilginc bir tesadüf
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TAYFUN: ALLAH acil sifalar guc kuvvet versin soylu ailesine ve tüm hastalara bitsin hemen bu salgin INŞALLAH. amin.
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