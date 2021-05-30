Bakan Soylu'nun 'Ben başlattım' dediği Sedat Peker operasyonunun detaylarına ulaşıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT'de katıldığı canlı yayında Sedat Peker'le ilgili, "Bir buçuk yıldır duran operasyonu ben harekete geçirdim" sözleriyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre Peker hakkında ilk soruşturma 2018 yılında İstanbul'da diğer soruşturma ise Köfteci Yusuf'un şikayeti üzerine 2019 yılında Bursa'da açıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT canlı yayınında katıldığı programda Sedat Peker olayıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Soylu, "Bu operasyonları ben başlattım. Bir buçuk yıl duran bir operasyonu harekete geçiren benim. Babamızın oğlu olsa bu ülkede mafya tipi örgütlenme yapıları üzerinden haksızlık yapana hayat hakkı tanımayız" demişti. Bakan Soylu'nun canlı yayında bahsettiği operasyonlarla ilgili detaylara ulaşıldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Sedat Peker, 30 Kasım 2019 tarihinde yurtdışına çıktı. Peker'in yurtdışına kaçması ve yayınladığı videolarla gündeme damga vurmasına yol açan süreç İstanbul ve Bursa'da hakkında başlatılan iki soruşturma ile start aldı.

İLK SORUŞTURMA İSTANBUL'DA AÇILDI

Peker hakkındaki ilk soruşturma bir şikayet üzerine İstanbul'da açıldı. Peker ve adamları, soruşturma kapsamında 17 Eylül 2018 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında 10 ay boyunca teknik takibe alındı.

9 NİSAN'DA OPERASYON DÜZENLENDİ

Yaklaşık 19 ay devam eden soruşturma kapsamında 9 Nisan 2021 tarihinde Peker ve adamlarına bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 61 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dinlenmeler ve çalışmalar sonucu hazırlanan ve yargı makamlarının talebine rağmen kendilerine ulaştırılmayan dosya ve fezleke, ancak 17 Nisan 2021 tarihinde savcılığa teslim edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyanın kendilerine ulaşmasının ardından 15 Mayıs 2021 tarihinde Sedat Peker halkında kırmızı bülten talep etti.

BURSA'DAKİ SORUŞTURMADA KÖFTECİ YUSUF ŞİKAYETÇİ OLDU

Peker ve adamlarına yönelik bir diğer dosya ise Bursa'da açıldı. İçişleri Bakanı Soylu'nun yine TRT yayınında "Köfteci Yusuf'a çökeceklerdi" diye anlattığı dosya Köfteci Yusuf olarak bilinen işadamı Yusuf Akkaş'ın 24 Aralık 2019 tarihli şikayeti üzerine açıldı. 25 Aralık'ta emniyetin başsavcılığı bilgilendirmesiyle Peker ve adamları hakkında başka bir soruşturma daha başladı.

PEKER'İN ADAMLARINDAN 9'U TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 2020 Temmuz ayında düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Peker yurtdışına çıktıktan sonra gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutukladı.

Bursa soruşturmasında Sedat Peker ve Erhan Kılıç ilişkisine dair şüphe ortaya çıkınca savcılık resen soruşturmayı genişletti. Dinleme ve elektronik izlemeyi içeren kapsamlı siber raporu ise Sedat Peker yurtdışına kaçtıktan 15 ay sonra 2021 Şubat ayında savcılığa intikal ettirildi.

Sedat Peker'in emniyet ve yargı kronolojisi ise şu şekilde:

17 Eylül 2018 - 14 Haziran 2019 İstanbul'da şikayet üzerine Peker ve adamları dinlenmeye başlandı.

30 Kasım 2019: Sedat Peker yurtdışına çıktı.

25 Aralık 2019: Emniyetin başsavcılığı bilgilendirmesiyle Peker ve adamları hakkında Bursa'da Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'ın şikayetiyle soruşturma başlatıldı. 2020 Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İstanbul merkezli olarak 9 Nisan 2021 tarihinde Peker ve adamlarına gerçekleştirilen operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. Tüm dosya 17 Nisan 2021 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

15 Mayıs 2021: Sedat Peker hakkında kırmızı bülten talep edildi.

26 Mayıs 2021: Sedat Peker hakkında yakalama kararı verildi.