Bakan Soylu: "Konya katliamını gerçekleştiren cani katil yakalandı"
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Bakan Soylu: "Konya katliamını gerçekleştiren cani katil yakalandı"

Bakan Soylu: 'Konya katliamını gerçekleştiren cani katil yakalandı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Meram ilçesinde geçtiğimiz hafta 7 kişiyi canice katleden şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Meram ilçesinde geçtiğimiz hafta 7 kişiyi canice katleden şahsın yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya Meram'da geçtiğimiz hafta, 7 kişiyi canice katleden şahıs, Emniyet İstihbarat, Jandarma, Özel Harekat Birimlerimiz ile İl Emniyet Müdürlüğümüzün titiz çalışması sonucunda yakalandı. Emniyet ve Jandarma teşkilatımızı kutluyoruz' ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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