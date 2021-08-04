Bakan Soylu: "Konya katliamını gerçekleştiren cani katil yakalandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Meram ilçesinde geçtiğimiz hafta 7 kişiyi canice katleden şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Meram ilçesinde geçtiğimiz hafta 7 kişiyi canice katleden şahsın yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya Meram'da geçtiğimiz hafta, 7 kişiyi canice katleden şahıs, Emniyet İstihbarat, Jandarma, Özel Harekat Birimlerimiz ile İl Emniyet Müdürlüğümüzün titiz çalışması sonucunda yakalandı. Emniyet ve Jandarma teşkilatımızı kutluyoruz' ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı