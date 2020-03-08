Bakan Soylu husumetli aileleri barıştırmak isterken hayatını kaybeden Ferit Özdemir'in cenazesine...
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Bakan Soylu husumetli aileleri barıştırmak isterken hayatını kaybeden Ferit Özdemir'in cenazesine... - Haberler
Süleyman Soylu, Batman, Politika

Bakan Soylu husumetli aileleri barıştırmak isterken hayatını kaybeden Ferit Özdemir'in cenazesine...

Batman'da iki aile arasındaki husumeti sonlandırmak isterken silahla karnından vurularak hayatını kaybeden Raman aşireti liderlerinden Ferit Özdemir toprağa verildi.

08.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:23
Bakan Soylu husumetli aileleri barıştırmak isterken hayatını kaybeden Ferit Özdemir'in cenazesine...

Batman'da iki aile arasındaki husumeti sonlandırmak isterken silahla karnından vurularak hayatını kaybeden Raman aşireti liderlerinden Ferit Özdemir toprağa verildi. Özdemir'in cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.


Yaklaşık 4 gün önce Batman'da iki husumetli aile arasında tartışma çıktı. Aileyi barıştırmak isterken çıkan silahlı kavgada vurulan 20 ve 21. dönem Batman Milletvekili Faris Özdemir'in ağabeyi ve Raman aşireti liderlerinden Ferit Özdemir ağır yaralandı. Batman'da özel bir hastaneye kaldırılan, oradan da Malatya'ya sevk edilen Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özdemir'in cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür ve binlerce vatandaş katıldı.


Cenaze töreninde konuşan Bakan Soylu, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin, sevdikleriyle cennette bir arada yaşasın. Çok uzun yıllardan beri dostluğumuzu devam ettirdiğimiz Ferit ağabeyi Hakk'ın rahmetine uğurluyoruz. İyilik için koştu ve iyilik için hayatını kaybetti, buna şahidiz. Allah hepimizi iyilik yolunda olanlardan eylesin. Ailesini, çevresini, dostluğunu, insanlığını dışarıdan hiçbir zaman unutmadı. İnşallah kendisinden sonra gelecekler de, çoluk çocuğu da, evlatları da, torunları da bu istikamet üzerinde olurlar" dedi.


Özdemir'in cenazesi Batman'ın merkez Demirbilek köyünde toprağa verildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı Haberler
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor! Haberler
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor!
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haberler
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Hadise Cem Yılmaz Levent Can Nilperi Şahinkaya
Spor Falcao Fatih Terim Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Bakan Soylu husumetli aileleri barıştırmak isterken hayatını kaybeden Ferit Özdemir'in cenazesine... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 15:42:55. #1.14#