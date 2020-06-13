Bakan Soylu: Eylem hazırlığındaki PYD/YPG'li terörist yakalandı İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li teröristin, Şanlıurfa'da yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li teröristin, Şanlıurfa'da yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist, Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı. Yine dikkat, yine takip. Teşekkürler Türk Polisi" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA