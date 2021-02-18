Bakan Soylu: Deprem anında devreye girecek iletişim sistemi geliştiriyoruz (2)

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JANDARMA DİPLOMA TÖRENİNE KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen 'Jandarma Teknik ve Yardımcı Branş Subay ve Astsubay Temel Kursiyerlerin Diploma Töreni'ne katıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından jandarma personeli gösteri yaptı.

Bakan Soylu, terör örgütlerinin gelişmiş batı ülkelerinden destek aldığını söyledi. Soylu, Türkiye'nin PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C ile mücadele ettiğini belirterek, "Bu terör örgütlerinin tamamı, Batı'nın gelişmiş ülkelerinden para yardımı alırlar, silah yardımı alırlar, akıl yardımı alırlar, lojistik destek alırlar, hatta silahları eskiden katırlarla kaçak göçek alırlardı. Şimdi alenen TIR'larla alıyorlar. Bu örgütlerin hiçbiri, Türkiye Cumhuriyeti hariç dünyada hiçbir devletten ve bu milletin vicdan sahibi evlatları hariç dünyada hiç kimseden, hiçbir uluslararası kuruluşlardan, en ufak bir engel, en ufak bir zorluk, en ufak bir sıkıntı görmemiştir. PKK ile 40 yıllık mücadelemizde sadece sivil vatandaş kaybımız 6 bin 21'dir. Ahşap beşiğinde katledilmiş 2 aylık bebek şehidimiz var. Evladını korumak için üstüne kapanıp şehit olan anne şehitlerimiz var. Yan yana 10 evladı dizip, hainlerin katlettiği 10 çocuk şehidimiz var. Tarlasında, tapanında çalışırken köyde şehit edilen babalar, camide namaz kılarken çıkarılıp kurşuna dizilmiş dedeler var" dedi.'40 YILDIR YALNIZ OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ'Terörle mücadelede hiçbir ülkenin Türkiye'nin yanında olmadığının altını çizen Soylu, "Böyle bir mücadelede şunu söyleyeyim ki; dünyanın vicdanında, böyle bir mücadelede bizim yanımızda olan, 'terörle mücadele ederken sonuna kadar sizinle oluruz' diyen hiçbir ülke maalesef yoktur. Bu terör örgütleri ile mücadelede yalnız olduğumuzu 40 yıldır biliyoruz. Çünkü onlar, terör örgütlerini bu ülke büyümesin, bu ülke zenginleşmesin, bu ülke ayakları üzerinde durmasın, bu ülkenin kendi ürettiği uçak olmasın, bu ülkenin ürettiği insansız hava aracı olmasın, bu ülke uzayda olmasın, bu ülkenin kendi ürettiği araba olmasın, bu ülkenin kendi ürettiği silah, mühimmat olmasın diye bekleşenlere bu salondan söylüyorum; elinize bakmayacak bir Türkiye var. Ayakları üzerinde duran bir Türkiye var. Namusu ile yaşayan bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.

Törned, eğitimleri tamamlanan teknik ve yardımcı branşta 36 subay, 626 astsubay, Moritanya İslam Cumhuriyeti'nden 2 yüzbaşı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nden 1 üsteğmen ve 4 astsubaya diplomaları verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN