Bakan Soylu'dan toplumsal olaylarda kayıt yasağı açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplumsal olaylarda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polislerin görüntülerinin alınmasını yasaklayan genelgesiyle ilgili açıklama yaptı. Soylu çok tartışılan genelgenin Anayasaya aykırı olmadığını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eylemler sırasında polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılmasına ilişkin genelge hakkında CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.