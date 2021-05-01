Bakan Soylu'dan toplumsal olaylarda kayıt yasağı açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplumsal olaylarda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polislerin görüntülerinin alınmasını yasaklayan genelgesiyle ilgili açıklama yaptı. Soylu çok tartışılan genelgenin Anayasaya aykırı olmadığını söyledi.