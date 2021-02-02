Bakan Soylu'dan paylaşımına kısıtlama getiren Twitter'a tepki: Twitter sansür uyguluyor, Telegram'a gelir misiniz?
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Bakan Soylu'dan paylaşımına kısıtlama getiren Twitter'a tepki: Twitter sansür uyguluyor, Telegram'a gelir misiniz?

02.02.2021 19:08 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:27
Bakan Soylu'dan paylaşımına kısıtlama getiren Twitter'a tepki: Twitter sansür uyguluyor, Telegram'a gelir misiniz?

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesinin ardından LGBT'lilerle ilgili attığı tweetin Twitter tarafından kısıtlanmasından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başka bir tweet atarak herkesi Telegram'a çağırdı. Soylu, harfleri sansürleyerek, "Twitter sansür uyguluyor, Telegram'a gelir misiniz?"


çağrısında bulundu.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesinin ardından attığı gözaltı tweeti Twitter'ın sansürüne takılmıştı.

BAKAN SOYLU'NUN TWEETİNİ NEFRET İÇERİĞİ OLARAK GÖRDÜ

Bakan Soylu'nun "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" tweetini Twitter 'nefret' içerikli olarak işaretledi.

Bakan Soylu'dan paylaşımına kısıtlama getiren Twitter'a tepki: Twitter sansür uyguluyor, Telegram'a gelir misiniz?

BAKAN SOYLU ÇAĞRIDA BULUNDU

Bakan Soylu, Twitter'ın tweetlerini kaldırmasının ardından sansürlü bir tweet atarak herkesi Telegram'a çağırdı. Soylu, Twitter'dan yaptığı çağrıda bazı harfleri sansürleyip şu ifadeleri kullandı:

"Twitt*r s*nsür uyg*luy*r. Telegr*m* gel*r mis*niz?"

Bakan Soylu'dan paylaşımına kısıtlama getiren Twitter'a tepki: Twitter sansür uyguluyor, Telegram'a gelir misiniz?

"TELEGRAM'I AKTİF ŞEKİLDE KULLANACAĞIM"

Twitter'ın sansür uygulamasına tepki gösteren Soylu, Telegram hesabından da açıklama yaptı. Soylu, "Twitter'ın yasaklama politikasını gördünüz dimi. Bizim kutsalımıza, Kabe'mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LBGT sapkınlığının kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemeleriniz tembihle söylediğimiz tweete, sansür getirdi. Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" dedi.

Bakan Soylu'dan paylaşımına kısıtlama getiren Twitter'a tepki: Twitter sansür uyguluyor, Telegram'a gelir misiniz?
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