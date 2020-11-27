Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li milletvekillerine seslenerek "Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz. Allah'ınızı seversiniz bir tek cümle, başka bir şey istemiyoruz sizden" dedi. HDP isimlerin "Her şey bitiyor mu?" sorusuna ise "Deyin bakalım, bitiyor mu?" sözüyle cevap verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Komisyonda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.

"BİR TEK CÜMLE SÖYLEYECEKSİNİZ"

HDP'li vekillerin kendisine sürekli bazı laflar söylediğini belirten Soylu, "Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz. Allah'ınızı seversiniz bir tek cümle, başka bir şey istemiyoruz sizden" ifadesini kullandı.

"Böyle deyince her şey bitiyor mu?" diyen HDP'li vekillere Soylu, "Evet, her şey bitiyor. Hadi bir deyin. Bakalım bitiyor mu, bitmiyor mu? Arkadaşlarınızın Kandil'e gittiği zaman hangi muameleyle karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Biliyorum, isterseniz anlatayım" karşılığını verdi.

"KORUMALARI AZALTMAYA ÇALIŞIYORUM"

İçişleri Bakanı olduğu gün 15 bin korumanın tahsis edildiğini gördüğünü aktaran Soylu, "Şu anda 5 binin altında. Bunu ısrarla aşağıya çekmeye çalışıyorum" dedi. Kendisinin korumalarını azalttığı kişiler tarafından eleştirildiğine dikkati çeken Soylu, şu bilgileri verdi: "Bazı iş adamlarına korumalar veriliyor. Bir tane polis var yanında, 6 adam lokantaya giriyorlar. Herkes ayağa kalkıyor. Biz buna katlanamayız. 'Çekin kardeşim bunların hepsini' dedim. Herhangi bir terör tehdidi veya başka bir yerden tehdit olmadan koruma alabilmesi mümkün değildir. Bu kadar açık ve net. Resmi olmayan iş adamı ve şahıslara verilen koruma sayısı 175 kişiye yakın. 87 kişiye çağrı üzerine koruma, 17 kişiye de özel koruma yapılmaktadır. Bunların önemli bir bölümü Doğu ve Güneydoğu'da iş yapanlar veya kişisel husumetten dolayı bizim korumak durumunda olduğumuz kişiler"

"86 SELEFİ DERNEKLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLADI"

Selefi derneklerin durumuyla ilgili soruya İçişleri Bakanı Soylu, "Bu yıl 86 selefi dernekle ilgili soruşturma yapıldı. 61'ini savcılığa tevdi ettik. Bazen bunların kayıt, para ve farklı kanuna uymayan meseleleri olur, bazıları da ideolojik, kanuna uygun olmayan birtakım meseleleri olur. Devletimiz bu işin peşinde. Hiç merak etmeyin, adım adım her şeyi takip ediyoruz. Milletimiz bize güvensin" diye konuştu.

"BİZİM IŞIKLARIMIZ HER GECE YANAR"

Bakan Soylu, millete gece gündüz hizmet etmek için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Son 20 günde sınırdan geçen 7 tane bombalı eylem yapmak isteyeni yakaladık. Haberiniz var mı? Sadece sınırdan geçen. Milletimizin bu konuda bize, hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakına itimadı var. Biz bu itimat için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim ışığımız, o gece Anayasa Mahkemesinin ışığını yaktığı gece yanmadı. Bizim ışıklarımız her gece yanar, yanmak zorunda"