Bakan Soylu'dan HDP'li Vekile Tokat Gibi Sözler: Karayılan'ın Çocuklara Nasıl Tecavüz Ettiğinden Bahsedin

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda HDP'li bir milletvekilinin Afrin'e düzenlenen operasyonlar için 'işgal' sözcüğünü kullanmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki göstererek, "Hangi ülkeden, hangi işgalden bahsediyorsunuz ? Murat Karayılan'ın 14 yaşındaki çocuklara nasıl tecavüz ettiğinden bahsedin" dedi.

HDP'Lİ VEKİLİN "İŞGAL" NİTELEMESİ NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, HDP Milletvekili Ebru Günay, Afrin'deki operasyonları 'işgal' olarak nitelendirince tartışma çıktı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda HDP'li bir milletvekilinin Afrin'e düzenlenen operasyonlar için 'işgal' sözcüğünü kullanmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki göstererek, "Millete saygılı olun. Neyin işgaliymiş? Hangi ülkeden bahsediyorsunuz? Hangi işgalden bahsediyorsunuz? 14 yaşındaki çocuklara Karayılan'ın nasıl tecavüz ettiğinden bahsedin. Öldürülen öğretmenlerden, işçilerden bahsedin. Gelip bakan buraya oturacak, istediğinizi söyleyeceksiniz. Elimiz kolumuz bağlı mı geldik?" dedi.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine, birleşime ara verildi.