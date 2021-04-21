CHP'li Altay'ın Erdoğan'la ilgili benzetmesine tepki yağıyor! Bakan Soylu: Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir televizyon programında darbeciler tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i örnek vererek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu ona benzemesin" ifadesini kullanması büyük tartışma yarattı. Hükümetten çok sayıda isim Altay'a sert tepki gösterirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak. Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız" paylaşımında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı benzetme büyük tartışma yarattı. Katıldığı programda "Rahmetli Menderes'te bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldığı güçle, yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e" ifadelerini kullanan Altay, başta hükümet olmak üzere çok sayıda siyasinin büyük tepkisini çekti.

Açıklamaya en sert tepki ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu, CHP'li Altay'ın televizyon programındaki sözlerine ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak "Tarih fukarası, cahil.. Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak. Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN: SİZ KİM OLUYORSUNUZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da CHP Grup Başkanvekili Engin Altay sözlerine ilişkin, "Erdoğan'ın da sonu Menderes'e benzemesin' diyerek açıkça ve alçakça tehdit savuran milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız" dedi.

Sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yapan Altun ifadeleri kullandı:

" 'Erdoğan'ın da sonu Menderes'e benzemesin' diyerek açıkça ve alçakça tehdit savuran milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız. Darbeci zihniyetin zavallıları her daim karşılarında aziz milletimizi bulacaktır. Bu zihniyetin millet iradesine karşı düşmanlığı tarihsel ve patolojiktir.

İsmi Adnan Menderes olmuş Recep Tayyip Erdoğan olmuş fark etmiyor onlar için. Vesayetlerine ve ayrıcalıklarına dokunan herkesi düşman olarak kodluyorlar. Eski Türkiye hayalleriyle otoriterlik günlerini özleyen, milletimizin tüm değerlerini yerle bir etmek için çırpınan, ülkemizin tüm demokratik kazanımlarını geriye döndürmek için fırsat kollayan darbeci zihniyetin tehditleri anlaşılan hiç son bulmayacak.

"SİZ KİM OLUYORSUNUZ"

Siz kim oluyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımızı geçmişte idam ettiğiniz merhum Başbakan Adnan Menderes'in sonu ile tehdit etmeye kalkıyorsunuz. Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz. Son nefesimize kadar aziz milletimizin iradesi için mücadele edeceğiz.

Darbe ve idam tehditlerinizi siyasi programınızın bir parçası gibi yıllarca tekrarlayıp duruyorsunuz. İşbirliği yaptığınız küresel çeteleri, terör örgütü uzantıları ve vesayet odağı kalıntılarını çok iyi biliyoruz"

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın televizyon programındaki sözlerine tepki gösterdi. Altay'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözlere ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, şunları kaydetti:

"Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Cumhurbaşkanımızı 'Menderes'in sonu' ile tehdit edenlere diyoruz ki, buyrun gelin, biz burdayız. Siz 'Menderes'in sonu' diye tehdit edin, biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız. Bu ülkede milli iradeye sadece katledilmeyi layık gören zihniyet hala diri. O kadar büyük acılardan sonra hala değişmiyorlar. 'Menderes'in sonu'nu vadediyorlar milli iradeye. Ama milletimiz bu katliam siyasetine geçit vermez. Millet egemenliğine bir daha asla göz dikemezler."