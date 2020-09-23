Bakan Soylu'dan AYM Başkanı'nın "Anlamadan eleştirme" sözlerine yanıt: Ben okuduğumu gayet iyi anlıyorum
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Bakan Soylu'dan AYM Başkanı'nın "Anlamadan eleştirme" sözlerine yanıt: Ben okuduğumu gayet iyi anlıyorum

23.09.2020 22:59 | Son Güncelleme: 23.09.2020 23:14
Bakan Soylu'dan AYM Başkanı'nın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan arasında "Bisikletinle işe git gel" polemiği giderek büyüyor. Soylu, Arslan'ın "Herhangi bir metni eleştirmek için öncelikle onu okuyup anlamak gerekir" sözlerine "Ben okuduğumu gayet iyi anlıyorum" şeklinde yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AYM Başkanı Zühtü Arslan arasında "Bisikletinle işe git gel" polemiği büyüyor. Konuk olduğu canlı yayında Zühtü Arslan'ın, "Herhangi bir metni eleştirmek için öncelikle onu okuyup anlamak gerekir" sözlerine yanıt veren Bakan Soylu, "Ben okuduğumu gayet iyi anlıyorum" dedi.

Bakan Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin "Şehirler arası yollarda gösteri ve yürüyüş yapılamaz" hükmünü iptal etmesinin ardından yaptığı açıklamada, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef alarak, "Ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım" ifadelerini kullanmıştı. Zühtü Arslan ise Soylu'nun sözlerine, "AYM kararları kutsal metinler değildir, eleştirilebilir. Herhangi bir metni eleştirmek için öncelikle onu okuyup anlamak gerekir" şeklinde karşılık vermişti.

BAKAN'DAN CANLI YAYINDA YANIT GELDİ

TGRT Haber'de yayınlanan "Gündem Özel" programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın sözlerine yanıt verdi. Soylu, "Ben okuduğumu gayet iyi anlıyorum" dedi.

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