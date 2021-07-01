Bakan Soylu'dan Araklı'ya Yeni Greyder
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Bakan Soylu'dan Araklı'ya Yeni Greyder

Bakan Soylu'dan Araklı'ya Yeni Greyder
Habermetre - Haberler | Toplum

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu Araklı'ya yeni greyder gönderdi.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu Araklı'ya yeni greyder gönderdi. Geçtiğimiz günlerde Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ve Ak Parti Araklı İlçe Başkanı Şaban Bıyık'ın Ankara temasları ilçeye yeni yatırım ve güzellikler getirmeye devam ediyor.

Araklı Belediyesi önünde düzenlenen teslim törenine Kaymakam Kürşad Karaca, Belediye Başkanı Recep Çebi, Ak Parti Araklı İlçe Başkanı Şaban Bıyık, İlçe Müftüsü Erdoğan Dalkes, Meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşların katıldı. Dualar eşliğinde greyder teslim teslim alındı.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi; "İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'ya ve TBB Başkanımız Sn. Fatma Şahin'e ilçe halkım adına teşekkür ediyorum. Yeni greyderimiz hayırlı olsun. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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