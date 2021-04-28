Bakan Soylu'dan alkol yasağı açıklaması: Hafta sonu kısıtlamasından farkı yok
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Bakan Soylu'dan alkol yasağı açıklaması: Hafta sonu kısıtlamasından farkı yok

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Tam kapanmada uygulanacak olan alkol satış yasağına ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumartesi- Pazar kısıtlamasından hiçbir farkı yok, sadece süre uzadı. Kurallar aynı" dedi.

Salgını önlemek amacıyla uygulanacak tam kapanmada alkole de satış yasağı geldi. Tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca market ve bakkallar alkol satışı yapamayacak. Bu kararla ilgili NTV özel yayınında soruları yanıtlayan Soylu, kararın hafta sonu yasağından farkı olmadığını söyledi.

Tam kapanmada uygulanacak olan alkol satış yasağına ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumartesi- Pazar kısıtlamasından hiçbir farkı yok, sadece süre uzadı. Kurallar aynı" dedi. Soylu, "Daha önce de yapıldı, bütün kısıtlamalarda ne varsa aynı; İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da birçok örneği var" diye konuştu.

"TARTIŞMADAN RAHATSIZ DEĞİLİM"

"Alkol tartışmasından hiç rahatsız değilim" diyen Soylu, "Geçmiş dönemde de yapıldı, öncesinde de yapıldı, şimdi de yapılıyor. Biz buradan sağlıklı çıkalım da nasıl çıkarsak çıkalım. Önemli olan bu…" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan alkol yasağı açıklaması: Hafta sonu kısıtlamasından farkı yok
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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