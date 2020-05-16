Bakan Soylu Cudi Dağı'nda inşaatı tamamlanan Kuleleri inceledi
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Bakan Soylu Cudi Dağı'nda inşaatı tamamlanan Kuleleri inceledi

Bakan Soylu Cudi Dağı'nda inşaatı tamamlanan Kuleleri inceledi Cizre Taktik İHA merkezinin açılışını gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Cudi Dağında inşaatı tamamlanan Güvenlik Kulelerini havadan inceledi.

Bakan Soylu Cudi Dağı'nda inşaatı tamamlanan Kuleleri inceledi
16.05.2020 19:58 | Son Güncelleme: 16.05.2020 20:01

Bakan Soylu Cudi Dağı'nda inşaatı tamamlanan Kuleleri inceledi

ŞIRNAK - Cizre Taktik İHA merkezinin açılışını gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Cudi Dağında inşaatı tamamlanan Güvenlik Kulelerini havadan inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte Cudi Dağında inşaatı tamamlanan güvenlik kulelerini havadan inceleyip,kuleler hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu, inşaatı tamamlanmış olan Hacı Araş kulesinin bulunduğu alana iniş yaparak kuleyi yerinde inceledi.Kuleye çıkarak nöbet tutan askerlerle sohbet eden Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan bölgedeki son durum ile bilgi alışverişinde bulundu.Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra 23. Piyade Tümen komutanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Soylu Cudi Dağı'nda inşaatı tamamlanan Kuleleri inceledi

Kaynak: İHA

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