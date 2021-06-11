Bakan Soylu: "Çocuklarımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım"
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Bakan Soylu: "Çocuklarımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım"

Bakan Soylu: 'Çocuklarımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukların uyuşturucu tuzağından korunması gerektiğinin altını çizerek, "Çocuklarımızı, kuzularımızı Dicle'nin, Fırat'ın, Kızılırmak'ın kuzularını uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde ve Türkiye'de uyuşturucu bağlantılı ölümlerin ve hayatında en az bir kez uyuşturucu madde kullanan kişi sayısına ait verilen yer aldığı "Avrupa Uyuşturucu Raporu 2021" isimli iki tablo paylaştı.

Bakan Soylu: 'Çocuklarımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım'

"ÖLÜMLER DÜŞÜYOR"

Söz konusu tablonun ilkinde Almanya, Norveç ve İngiltere hariç 26 AB üyesi ülke ile Türkiye'deki uyuşturucu bağlantılı ölümlerin verileri yer aldı. 26 AB ülkesinde uyuşturucu bağlantılı ölümlerin sayısı milyonda 15 iken, Türkiye'de bu sayının milyonda 6 olduğu belirtildi. Tabloda ayrıca, "Uyuşturucuyla mücadelemiz sayesinde uyuşturucu madde bağlantılı ölümler düşüyor" ifadelerine yer verildi.

Bakan Soylu: 'Çocuklarımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım'

Diğer tabloda ise 27 Avrupa ülkesi ve Türkiye'deki 15-64 yaş arasındaki kişilerin "hayatında en az bir kere uyuşturucu madde kullanımı" verileri paylaşıldı. İngiltere ve Norveç ile 27 AB ülkesinde hayatlarında en az bir kez uyuşturucu kullananların sayısının yüzde 28,9 olarak verildiği tabloda, Türkiye'de bu sayının yüzde 3.1 olduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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