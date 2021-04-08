Son dakika... Bakan Soylu, Bursa'da şehit cenazesine katıldı
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Son dakika... Bakan Soylu, Bursa'da şehit cenazesine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Bakan Soylu, Bursa'da şehit cenazesine katıldı

Son dakika haber... Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır, İnegöl şehitliğine defnedildi.

Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır, İnegöl şehitliğine defnedildi. Törene katılan Bakan Soylu, şehit babasına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır, memleketi Bursa'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. İnegöl şehitliğindeki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Ailesine başsağlığı dileyen Soylu, şehidin mezarına toprak attı. Törenin sonunda Soylu, şehidin fotoğrafını, Türk bayrağını ve Kur'an-ı Kerimi teslim etti. Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından Soylu, İnegöl'den ayrıldı.

(Seyfettin Aras/İHA)

Son dakika... Bakan Soylu, Bursa'da şehit cenazesine katıldı
Son dakika... Bakan Soylu, Bursa'da şehit cenazesine katıldı
Son dakika... Bakan Soylu, Bursa'da şehit cenazesine katıldı
Son dakika... Bakan Soylu, Bursa'da şehit cenazesine katıldı
Son dakika... Bakan Soylu, Bursa'da şehit cenazesine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 19:19:11. #1.15#
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