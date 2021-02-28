Bakan Selçuk'tan 'özür' paylaşımı: Vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili olarak paylaşımda bulundu ve "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur" dedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitime uzun bir süre ara verilirken, İlkokulda tüm kademeler ile 8 ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime 1 Mart'ta başlayacağı açıklanmıştı. Ancak, yarın yapılacak kabine toplantısından çıkacak kararlara göre hareket edileceği için yüz yüze eğitimde 2. aşamaya geçişin 1 gün ertelendiği bildirildi.

"ÖZÜR DİLERİM"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim" dedi.

"VAKA ARTIŞI YENİDEN DEĞERLENDİRME ZORUNLULUĞUNU DOĞURMUŞTUR"

Selçuk açıklamasının devamında, "Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.