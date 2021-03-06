Bakan Selçuk'tan önemli normalleşme çağrısı: Okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranalım
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Bakan Selçuk'tan önemli normalleşme çağrısı: Okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranalım

06.03.2021 23:52 | Son Güncelleme: 07.03.2021 00:00
Bakan Selçuk'tan önemli normalleşme çağrısı: Okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranalım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşmenin ardından hafta sonunda yaşanan yoğunluk üzerine yüz yüze eğitimin başladığı okullar ve öğrencilerle ilgili önemli çağrıda bulundu. Selçuk, "Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları" dedi.

Koronavirüs salgınında "Yerinde karar" döneminin başlamasıyla birlikte uzun bir süreden sonra ilk kez hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. Yaklaşık 3.5 aydır hafta sonu evlerine kapanan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren kendilerini sokaklara attı ve kalabalıklar oluştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulundu.

VATANDAŞLARA 'KONTROLLÜ DAVRANIN' RİCASI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hâlâ yüksek desteğinize ihtiyacımız var.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'tan önemli normalleşme çağrısı: Okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranalım
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