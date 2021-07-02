Bakan Selçuk, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri ve Orhan Erdem'le bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri ve Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem'le bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri ve Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem'le bir araya geldi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin Bakanlıkta gerçekleştiğini belirtti. Selçuk, paylaşımında "KKTC'nin eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve aramızdaki iş birliğinin artırılması için gerekli adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven