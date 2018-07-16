Bakan Selçuk, Dilek Öğretmenin Öğretmeni Çıktı

SAMSUN'da görev yapan ve bir vakıf tarafından 'Dünyanın en iyi 50 öğretmeni' arasında gösterilen Dilek Livaneli, yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un, kendisinin üniversitedeki öğretmeni olduğunu belirterek, büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Kumköy İlkokulu'nda 'müdür yetkili' sınıf öğretmenliği yapan Dilek Livaneli, Hint asıllı iş adamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı tarafından düzenlenen 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin (The Global Teacher Prize) 2015'te dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında yer aldı. 2 çocuk annesi Livaneli, dünya çapında 5 bin öğretmenin arasından son 50 öğretmen arasına kalan ilk Türk öğretmen oldu. 15 yıldır farklı köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda tek başına eğitim- öğretim yapan Livaneli, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda yaptığı projelerle dikkat çekti. Livaneli, son olarak İngiltere'ye dil eğitimi için gidip Londra'daki Uluslararası Montessorie Derneği'ne bağlı okullarda uygulamalı eğitim çalışması ve araştırmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni Bakanlar Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı görevine, üniversiteden öğretmeni olan Prof. Dr. Ziya Selçuk'un getirildiğini öğrenen Livaneli büyük mutluluk yaşadı. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Livaneli, Bakan Selçuk'un yetiştirdiği öğretmenlerden biri olduğunu söyledi.

Livaneli, "Prof. Dr. Ziya Selçuk hocam, tanıdığım en iyi öğretmen yetiştiricilerindendir. 1998 ve 1999 yıllarında 'sınıf yönetimi' dersimize giriyordu. Çoklu zeka kuramını da kendisinden öğrendim. Kendisi, öğretmenleri ve öğrencileri sevgiyle kucaklayan, eğitim camiasının tam içinden, herkese hitap eden ve rehberlik yapan, öğretmen eğitiminde fark yaratmış, sıra dışı eğitim modellerini benimseyen, yenilikçi, üretken ve çok saygı duyulan bir eğitimcidir. Bizlere yalnızca öğretmenlikle ilgili değil hayata dair de çok şey kattı. Bir öğretmen ve bir ebeveyn olarak kendisinin kitaplarıyla ve makaleleri bana yol gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı tüm ülkemize ve eğitim camiasına hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

- Samsun