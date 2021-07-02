Bakan Selçuk, Büğdüz köyündeki öğrencilerin karne sevincini paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılı kapanışında Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Büğdüz Köyü İlk ve Ortaokulu'nda karne törenine ve telafi programında öğrencilerin yaptıkları etkinliklere katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılı kapanışında Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Büğdüz Köyü İlk ve Ortaokulu'nda karne törenine ve telafi programında öğrencilerin yaptıkları etkinliklere katıldı. Çocuklarla kiraz toplayıp, kümesteki tavukları besleyen, çapa yapan Bakan Selçuk, sosyal duygusal telafi etkinliklerinin yaz boyu devam edeceğini, şimdiden gelecek yılın hazırlıklarının da başladığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının son gününde Ankara'nın Akyurt ilçesinde Büğdüz köyünde öğrencilerin telafi etkinliklerine katıldı. Bakan Selçuk, çocuklarla tarım atölyesinde biber fidelerini suladı, çapa yaptı ve ağaçtan kiraz topladı. Ardından kümeste bulunan tavuklara yem veren Selçuk, işaret dili ile şarkı söyleyenlere eşlik etti. Okul bahçesindeki anasınıfı öğrencilerinin masal saatine de katılan Selçuk, öğretmenlerle sohbet etti. Etkinliklerin ardından öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Bakan Selçuk, sınıfın tahtasına "Yaz boyu okuldayız #telafide ben de varım" yazdıktan sonra üzerinde "Telafide Ben de Varım" yazan tişörtleri öğrencilere dağıttı. Türkiye'nin pek çok yerini dolaştığını, tüm okullarda öğrencilerin gerçek anlamda sosyal duygusal telafi yaptığına şahit olduğunu anlatan Bakan Selçuk, bu yıl diğer yıllardan farklı olarak yaz aylarında da etkinlerin süreceğini ifade etti.

Öğrencilerin heyecanını paylaşmaktan mutlu olduğunu dile getiren Selçuk, "Çocukların doğayla buluşması, hayatı tanıması, akademik eksikleri konusunda öğretmenlerinden destek alması çok güzel. Öğretmenlerimize, okul müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımız okulların ihtiyacını en iyi bilen kişiler. Her okula, her sınıfa özgü tasarımlar yapıyorlar, oyunlar, etkinlikler düzenliyorlar. Yıl boyunca süregelen bu faaliyetler yazın da devam edecek" diye konuştu.

Şimdiden yeni eğitim yılı için hazırlıkların da başladığının altını çizen Bakan Selçuk, emeği geçen herkese teşekkür etti.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı