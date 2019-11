Bakan Selçuk: 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz

27.11.2019 13:01 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:01

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "354 bakım merkezinde 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. 2018'de 513 bin engelli vatandaşımız için yaklaşık 7 milyar liralık ödeme yaptık. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize ve ailelerine yatılı bakım hizmetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa'daki programları kapsamında Bursa Valiliği Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta Bakan Selçuk'un yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, İş insanı Celal Sönmez ve Bursa protokolü yer aldı.

'ONLARI, KENDİ AİLEMİZİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ'"Bugün biz de varız diyen; bizi yapamadıklarımızla değil, yapabildiklerimizle görün, bilin diyen vatandaşlarımız için buradayız" ifadesini kullanan Bakan Selçuk, açılış konuşmasında engelli bireylere değindi. Engelli vatandaşların toplumun birer aynası olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, "Biz onlara ne yapabiliyorsak, aslında onlarla varız. Bizler, onları kendi ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Engelli kardeşlerimiz için sunduğumuz her hizmeti, toplumun huzuru ve ülkemizin geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Onlara dair sorumluluklarımız olduğuna inanıyoruz" dedi.'ENGELLİLERİMİZİN ÇALIŞMA HAYATINA KATILMALARINDA İLERLEME KAYDETTİK'Engelli vatandaşların yaşam seviyelerinin artışına yönelik büyük bir değişim süreci gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Öncelikle 2005 yılında yayımlanan Engelliler Kanunu ve alt düzenlemeleriyle Türkiye'de ilk kez engelliler hukukunu oluşturduk. Devrim niteliğinde bir düzenlemeyle, engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal güvence altına aldık. Erişilebilirlik kapsamında başta eğitim ve sağlık olmak üzere her türlü hizmete kolaylıkla ulaşabilmelerinin istiyoruz. Ücretsiz seyahatten özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ücretsiz eğitime kadar engellilerimize pek çok imkan sağladık.Engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik, engelli iş koçluğu başlattırdık, E-KPSS ile kamuda engelli memur ataması başlattık. 2002'de 5 bin iken bugün bu rakamı 10 kattan fazla artırarak 56 bine yükselttik, yine engellilerimiz için girişimcilik desteği ve hibe desteği bulunmakta. Engellilerimizin çalışma hayatına katılımları konusunda da büyük ilerlemeler kaydettik. Engelli haklarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalarımız mevcut, engelli hizmetlerinin daha yaygın ve nitelikli hale gelmesini için çabalıyoruz" diye konuştu.'513 BİN ENGELLİ VATANDAŞIMIZ İÇİN 7 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPTIK'Önem verdikleri konulardan birinin engellilerinin bakımlarının, aile yanında sağlanması olduğunu belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Bakıma muhtaç engellilerimiz için 2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında; 513 bin engelli vatandaşımız için yaklaşık 7 milyar liralık ödeme yaptık. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize ve ailelerine yatılı bakım hizmetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. 354 bakım merkezinde 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. 2002 yılında 2 bin 600 engelli, kurum bakımı için sıra beklemekteydi. Şu anda bakım için sıra bekleyen engelli vatandaşımız bulunmamakta. Bugün açtığımız merkezle beraber engelli kardeşlerimiz için 67 merkezde sunduğumuz gündüzlü bakım merkezlerimiz var. Bu bakım merkezlerini çok önemsiyoruz çünkü ailelerimiz için de moral kaynağı oluyor bu merkezler. 67 merkezimizi inşallah bu yıl sonunda 81 ile yaygınlaştırarak ailelerimize bir nefes bir mola olmasını temenni ediyoruz."Konuşmasının sonunda iş insanı Celal Sönmez'e rehabilitasyon merkezini Bursa'ya kazandırdığı için teşekkür eden Bakan Selçuk, Sönmez'e de plaket verdi.Kurdele kesimiyle birlikte açılışı gerçekleştirilen Bakan Selçuk daha sonrasında merkezde incelemelerde bulundu.Osmangazi'ye bağlı Yunuseli Mahallesi'nde 2018'in Eylül ayında temeli atılan merkez 8 bin metrekare alan üzerine inşaa edildi. Bursa'nın yeni gelişim bölgesinde her yıl 2 bin öğrenciye hizmet verecek merkezde terapi sınıfları ve atölyelerle birlikte tedavi amaçlı kapalı yüzme havuzu, spor salonu, fizyoterapi salonu yer alacak. Ayrıca sosyal amaçlı konferans salonu, kafeterya ve yemekhane yanında öğretmenler ve uzmanlar için kullanım alanları bulunuyor.