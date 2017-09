Bakan Sarıeroğlu: "Teröristlerin Başına Bizim Gül ve Çiçek Dökmemizi Kimse Bekleyemez"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Biz ülkemizde güven ve huzur ortamını kalıcı şekilde temin edinceye kadar terörle kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Bunda da en ufak bir geri adımımız yoktur ve olamaz." dedi.



Sarıeroğlu, AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatlarının 15 yıldır geceli-gündüzlü, bir beklentisi olmadan Türkiye'nin geleceği için çalıştığını söyledi.



Bakan Sarıeroğlu, AK Parti'nin pek çok alandaki büyük başarılarının yanında çalışma hayatıyla ilgili de önemli adımlar attığını vurguladı.



İktidarın taşeron işçiliği ile ilgili şartların düzenlenmesiyle alakalı önemli gelişmelere imza attığının altını çizen Sarıeroğlu,"Eskiden sendika imkanı yoktu, izin imkanı yoktu, kıdem tazminatı söz konusu değildi. Gerçekten insan onuruna yaraşmayan şekilde bir çalışma şekline doğru hızla savruluyordu. Yaptığımız düzenlemeyle artık sendikayla örgütlülüğün olduğu, üç yıllık sözleşmelerin yapıldığı, çalışanların yıllık izinlerinin, izin ücretlerinin, kıdem tazminatlarının, maaşlarının ödenmemesi gibi bir risk de yok. O da güvence altına alınmış durumda. İnşallah bu sistemin, kamuda istihdam sisteminin geliştirilmesiyle daha da içe sinen bir hale gelmesi için çalışacağız." diye konuştu.



-Terörle mücadele



Sarıeroğlu, terörle mücadelede en ufak bir geri adım olmayacağına vurgu yaptı.



Terörün her türlüsüyle, FETÖ, PKK ve DEAŞ'la mücadelenin devam edeceğini ifade eden Sarıeroğlu, şöyle konuştu:



"Yerli ve milli üretimimiz olan araçlarımızla şu an terörle mücadeleyi çok etkin bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bundan rahatsız olanlar oldu, rahatsız olmaya devam edecekler. Biz ülkemizde güven ve huzur ortamını kalıcı şekilde temin edinceye kadar terörle kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Bunda da en ufak bir geri adımımız yoktur ve olamaz. Daha 2 - 3 gün önce Hakkari'de enerji hattı çekmek için göreve giden kişileri katlettiler biliyorsunuz. 2 kardeşimiz şehit oldu, 3 kardeşimiz yaralandı. 1 tanesi Ankara'ya getirildi yoğun bakımda.



Sürekli insan hakkından bahsedenler, sürekli emekçi, işçi haklarından bahsedenler bu Hakkari bölgesinde emekçi, o bölge halkına hizmet için yollarda olan tehlikeli bir iş yapan kardeşlerimizi şehit ettiler. Bunlara yönelik ses çıkmadı ama terörle etkin mücadele ettiğimiz bizim yerli ve milli araçlarımızın teröristlerin başına yağdırdığı kurşunlardan ve bombalardan rahatsız olmuş durumdalar, daha çok rahatsız olacaklar. Teröristlerin başına bizim gül ve çiçek dökmemizi kimse bekleyemez. Bundan sonra kararlı adımlarla sürecimiz devam edecek, FETÖ ile mücadelemiz devam edecek, PKK ile mücadelemiz devam edecek, DHKP-C ve DEAŞ ile mücadelemiz devam edecek inşallah."



-Türkiye'nin mazlumlara yardımı



Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zulme uğrayan Arakanlıların sesi olduğunu ifade etti.



Güçlü Türkiye'nin mazlumlarla beraber olmaya devam edeceğini belirten Sarıeroğlu, şunları kaydetti:



"Eğer 15 yıldır Türkiye'de köklü, güçlü olma yolunda emin adımlarla ilerlemiş olmasaydık, bugün Arakan'daki kardeşlerimize o tüm Müslümanlar adına, tüm vicdanlar adına, insanlık adına o sıcak eli uzatamazdık. Yardımlarımızı götüremezdik. 15 yıldır emin adımlarla ilerlediğimiz, liderimizin arkasında, onun vizyonuyla, AK Parti hükümetleri ve kadrolarıyla yapmış olduğumuz reformlarla bugün güçlüyüz, büyüğüz. Nerede ihtiyacı olan biri varsa, nerede sıkıntıya giren birisi varsa umut olmuş durumdayız.



Filistin'de, Suriye'de geçmişte yaşanan o acıları biliyoruz, inşallah bir daha bunlarla sınavlara tabi tutulmayız. Bir yerde sıkıntıya giren olursa da her zaman güçlü bir Türkiye olarak orada yer alacağız. Birileri kör olsa da biz göreceğiz, birileri sağır olsa da biz duyacağız, birileri sussa da biz haykırmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mız nasıl 'dünya beşten büyüktür' dedi. Şimdi de Arakanlı kardeşlerimizin sesi olmuş durumda dünyaya. İnşallah Rabbim bunu daim etsin."



Konuşmasının ardından Sarıeroğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Karaaslan'la esnaf ziyaretlerinde bulundu.