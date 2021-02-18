Bakan Pekcan: "Azerbaycan'ın kazancı Türkiye'nin kazancı, Türkiye'nin kazancı Azerbaycan'ın kazancı olacaktır"
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Bakan Pekcan: "Azerbaycan'ın kazancı Türkiye'nin kazancı, Türkiye'nin kazancı Azerbaycan'ın kazancı olacaktır"

18.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:32

Türkiye-Azerbaycan İş Forumu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na katıldı.

Türkiye-Azerbaycan İş Forumu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na katıldı.

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Bakan Pekcan: 'Azerbaycan'ın kazancı Türkiye'nin kazancı, Türkiye'nin kazancı Azerbaycan'ın kazancı olacaktır'
Bakan Pekcan: 'Azerbaycan'ın kazancı Türkiye'nin kazancı, Türkiye'nin kazancı Azerbaycan'ın kazancı olacaktır'
Bakan Pekcan: 'Azerbaycan'ın kazancı Türkiye'nin kazancı, Türkiye'nin kazancı Azerbaycan'ın kazancı olacaktır'
Bakan Pekcan: 'Azerbaycan'ın kazancı Türkiye'nin kazancı, Türkiye'nin kazancı Azerbaycan'ın kazancı olacaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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