Bakan Pekcan: "Azerbaycan'ın kazancı Türkiye'nin kazancı, Türkiye'nin kazancı Azerbaycan'ın kazancı olacaktır"
18.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:32
Türkiye-Azerbaycan İş Forumu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na katıldı.
Türkiye-Azerbaycan İş Forumu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na katıldı.
(2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut