Bakan Pakdemirli, Toç-Bir-Sen'i ziyaret etti
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Bakan Pakdemirli, Toç-Bir-Sen'i ziyaret etti

Bakan Pakdemirli, Toç-Bir-Sen'i ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toç Bir-Sen Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toç Bir-Sen Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli, Toç Bir-Sen Genel Merkezi'ni ziyaretinde Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk ile çalışma hayatına ilişkin konuları görüştü. Ziyarette Bakan Yardımcı Fatih Metin, Personel Genel Müdürü Adem Dinç, Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan ve Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz da yer aldı. 2022-2023 yıllarını kapsayacak olan 6. Dönem Toplu Sözleşme öncesi gerçekleşen görüşmede Öztürk, Bakan Pakdemirli'ye Tarım-Ormancılık Hizmet Kolu çalışanlarının talep ve sorunları ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde ihtiyaç duyulan kadro ve unvanlarda yeni personel istihdamı yapılmasına ilişkin beklentilerini iletti. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirten Öztürk, hem ziyaretleri hem de bakanlık çalışanlarının sorunlarının çözümü noktasındaki yaklaşımı ve yürütülen çalışmalara gösterdiği hassasiyet dolayısıyla Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Görüşmenin ardından Öztürk, Bakan Pakdemirli'ye Toç Bir-Sen'in tüm paydaşlarına katkı sağlamak için hazırladığı tarım sektörünün dünü ve bugününe ilişkin en güncel verilerin yer aldığı, eklenen ilave bölümleriyle yeniden sektörle buluşturduğu "Rakamlarla Tarım Sektörü 2021' isimli kitabını da takdim etti. - ANKARA

Bakan Pakdemirli, Toç-Bir-Sen'i ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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