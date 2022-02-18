Bakan Pakdemirli: Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluştu

Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan (Türkşeker) yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılının ilk pancar ekimi Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesinde 400 dönümlük alanda gerçekleştirildiği belirtildi.

'PANCAR TAAHHÜDÜ 3 MİLYON TONA ULAŞTI'

Bakan Pakdemirli konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 2022-2023 yılının ilk pancar tohumunun toprakla buluştuğunu kaydederek, "Türkşeker'e bağlı 15 şeker fabrikasında taahhüt alma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk on günde alınan taahhüt miktarı 3 milyon tona ulaştı. İklim şartlarının elverişli olması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 800 TL olarak açıkladığı pancar avans fiyatlarının olumlu etkisiyle bu yıl yeni üretim rekorları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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