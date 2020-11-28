Bakan Pakdemirli Mersin'de incelemelerde bulundu
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Bakan Pakdemirli Mersin'de incelemelerde bulundu

28.11.2020 11:06 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:14
Bakan Pakdemirli Mersin'de incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi inceleme gezisi sırasında Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Kuyuluk Orman Deposunu ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi inceleme gezisi sırasında Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Kuyuluk Orman Deposunu ziyaret etti.

Orman Bölge Müdürlüğünden dün gerçekleştirilen ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, helikopterle Kuyuluk Orman Deposuna gelen Bakan Pakdemirli'yi, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ile bölge müdürlüğü yetkililerinin karşıladığı bildirildi. Ziyaret sırasında Bölge Müdürü Akduman tarafından Bakan Pakdemirli'ye, çalışmalarla ilgili bilgi verildiği kaydedildi. - MERSİN

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Bakan Pakdemirli Mersin'de incelemelerde bulundu
Bakan Pakdemirli Mersin'de incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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