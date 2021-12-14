Bakan Özer: 2022'de Türkiye'de kütüphanesi olmayan okul kalmayacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesine ilişkin, "Kısa sürede 10 bin okulumuz yeni kütüphanelerine kavuştu. Şu anda 30 ilimizde kütüphanesi olmayan okulumuz yok. Geri kalanı da bitmek üzere. İnşallah bu projeyi yıl sonunda tamamlayacağız. Böylece 2022 yılında tüm Türkiye'de kütüphanesi olmayan okul kalmayacak" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekim ayı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında, kısa sürede 554 kütüphane yaparak tüm eksiklerini tamamlayan ilk il Ağrı oldu. Kentteki Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi'nde yeni kurulan kütüphane bir başka yönüyle daha dikkatleri üzerinde topladı. Kütüphane, atık malzemeler kullanılarak kuruldu. Kütüphane kurmak için toplanan atık malzemeler atölyelerde idareci, öğretmen ve öğrenciler tarafından işlenerek çalışmalara başlandı. Kullanılmayan paneller, tahtalar, sıralar, masalar, demirler, kağıtlar, camlar, kasalar, kutular, lastikler, bilgisayar parçaları, müzik aletleri, dolaplar, kablo makaraları, ipler, tekstil malzemeleri 'Sıfır Atık' projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından dönüştürülerek masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanede kullanıma uygun hale getirildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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