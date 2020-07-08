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Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
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Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan Favipiravir isimli ilacın faydalı olduğunu ve her geçen gün kullanımının arttığını belirterek, ilacı artık Türkiye'de de üretileceğinin müjdesini verdi.

Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
08.07.2020 21:27 | Son Güncelleme: 08.07.2020 21:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, Türkiye'nin koronavirüs aşısı ve ilaç çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"EYLÜL VEYA EKİM GİBİ KLİNİK ÇALIŞMALARA GEÇEBİLİRİZ"

Aşıyla ilgili hayvan çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Koca, şu ana kadar sürecin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Eylül veya Ekim ayında klinik çalışmalara geçilebileceğini dile getiren Koca, "Esas çalışmalar klinik çalışmalar. O zaman geldiğinde daha detaylı açıklama yapmış olabiliriz" dedi.

TÜRKİYE'DE 4 FİRMA İLACI ÜRETECEK

Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir isimli ilaç ile ilgili konuşan Bakan Koca, "Türkiye'de imalatı için 4 firma tarafından müracaat edildi. 1-2 gün içerisinde ruhsat süreçleri bitmiş olacak. Artık bu ilacı hem uluslararası boyutuyla satabilecek hem de kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacı 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"ŞİMDİDEN MÜJDELEMEK İSTİYORUM"

Erken dönemde bu ilacın kullanımının daha faydalı olduğunu biliyoruz. Bu ilacın kullanımı da her geçen gün artmakta. Antiviral ilaçlara göre de daha pahalı bir ilaç. Bu ilacın sentezi ve imalatı 4 firma tarafından müracaat edilmiş oldu. Önümüzdeki günlerde de ruhsat süreçleri de bitmiş olacak. Yani biz favipiravir ilacını artık Türkiye'de uluslararası boyutuyla gerektiğinde satabilecek olan kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacın hem Türkiye'de hammaddesini sentezleyereek hem de yurt dışından hammaddesini getirip üreterek 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağınız. Bunu şimdiden müjdelemek istiyorum.

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