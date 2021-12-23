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Bakan Kurum: Yerel yönetimler bizim işimiz

Bakan Kurum: Yerel yönetimler bizim işimiz
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'nin seçim zaferlerinin başlangıcının yerel yönetimlerden geldiğini belirterek, "Yerel yönetimler bizim işimizdir.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ak Parti'nin seçim zaferlerinin başlangıcının yerel yönetimlerden geldiğini belirterek, "Yerel yönetimler bizim işimizdir. Belediyecilik Ak Parti'nin sanatıdır" dedi.

Ak Parti'nin Ankara Kızılcahamam'daki 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' dün başladı. Kampın ilk gününde AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, basına kapalı sunum gerçekleştirdi. Kampın 2'nci gününde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da basına kapalı sunum yaptı. Bakan Kurum'un, sunumda, iklim değişikliğinin dünyaya ve Türkiye'ye etkileri ile bakanlığın bu konuda çalışmalarını anlattığı öğrenildi.

Bakanlığın deprem, sel, kuraklık, heyelan, orman yangınları başta olmak üzere doğal afetlere karşı aldığı tedbirler hakkında bilgi veren Bakan Kurum, AK Parti'nin ilk seçim zaferinin 1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasıyla başladığını söyledi. Bu nedenle yerel yönetimlerin önemli olduğunu belirten Kurum, "Yerel yönetimler bizim işimizdir. Belediyecilik AK Parti'nin sanatıdır" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampa öğleden sonra katılması ve belediye başkanlarına hitap etmesi öngörülürken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un basına kapalı olarak konuşma yapması bekleniyor.


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Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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