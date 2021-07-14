Bakan Kurum ve Bakan Pakdemirli Marmara Denizi'ne 15 ton midye bıraktı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Denizi'ne 15 ton midye bıraktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Denizi'ne 15 ton midye bıraktı.

Bakan Kurum ve Bakan Pakdemirli, Yenikapı iskeleden biyoçeşitliliği artırmak için denize levrek ve kalkan balığı saldı. Daha sonra Yenikapı'dan tekne ile denize açılan Bakan Kurum ve Bakan Pakdemirli, "Marmara Denizi Eylem Planı İstanbul Yapay Resif Projesi 2. Etap Resif Atımı" kapsamında Sarayburnu açıklarında denize 15 ton midye bıraktı.

Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, 8 Haziran'da 11 bin hektar alanda etkili olan müsilajın, yapılan çalışmalar neticesinde Marmara Denizi'nde yok denecek seviyeye indirildiğini bildirdi.

Bu yıl yeni müsilaj oluşumu beklemediklerini ifade eden Kurum, "Yapılan ön çalışmalarla bunu öngörüyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere çevre, doğa koruma hassasiyeti gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Marmara'mız bugün, 1 ay öncesinden daha temiz hale geldi." dedi.

Murat Kurum, 22 maddelik eylem planı açıkladıklarını anımsatarak, alt çalışma gruplarının yoğun bir şekilde çalıştığını, arıtma tesislerine yönelik anlık izleme programının yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah hep birlikte Marmara'mızı kurtaracağız. Eylem planı içerisinde bilimsel çalışmalar var. Bunun dışında da Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın da işin başından beri çok destekleri oldu. Adımları, tüm bakanlıklarımızın destekleriyle atmaya gayret ediyoruz. Gerek yapay resiflerin bırakılması, gerek midyelerin bırakılması balık popülasyonunun artması adına balıklarımızı bırakmış olduk."

"Tuz Gölü'nü korumak adına tüm adımları atıyoruz"

Tuz Gölü çevresinde flamingo ölümlerinin sorulması üzerine Bakan Kurum, konunun araştırıldığını söyledi.

Türkiye'de 18 özel koruma bölgesinden birinin de Tuz Gölü olduğunu belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tuz Gölü, gerek endemik türlerin, gerek yaban hayatı, gerekse flamingoların ender üredikleri alanlardan bir tanesi. Tuz Gölü'nü korumak adına tüm adımları atıyoruz. Gölün etrafındaki suların arıtılarak göle atılması, gerek üreme alanlarının ıslahı, gerekse orayı ziyaret eden vatandaşların bilinçlendirilmesi gibi bu bölgenin korunması adına birçok adım attık. 1997 yılında buradaki flamingo sayısı 4 bin civarındayken, 2020 yılında yaklaşık 20 bin tane flamingo tespit edildi. Yavru flamingoların ölüm haberi hepimizi üzdü. Hemen Konya Valiliği'miz ölüm nedenlerine ilişkin çalışmayı başlattı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara