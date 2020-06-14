Bakan Kurum'un incelemeleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katı atık tesisi, millet bahçesi alanı ve Sema Doğan Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulunması ve yetkililerden bilgi alması GÜMÜŞHANE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre Bakanı Gümüşhane Katı Atık Tesisi, Millet Bahçesi Alanı ve Sema Doğan...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katı atık tesisi, millet bahçesi alanı ve Sema Doğan Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulunması ve yetkililerden bilgi alması GÜMÜŞHANE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre Bakanı Gümüşhane Katı Atık Tesisi, Millet Bahçesi Alanı ve Sema Doğan Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu. Kaynak: AA