Bakan Kurum'un bayram ziyaretleri - KONYA Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kadınhanı Belediyesi ziyareti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlar ile sohbet etmesi ve bayramlaşması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Akşehir Belediyesi ziyareti KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kadınhanı Belediyesi ziyareti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlar ile sohbet etmesi ve bayramlaşması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Akşehir Belediyesi ziyareti KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kaynak: AA