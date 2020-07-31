Bakan Kurum'un bayram ziyaretleri - KONYA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kadınhanı Belediyesi ziyareti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlar ile sohbet etmesi ve bayramlaşması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Akşehir Belediyesi ziyareti KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban...
31.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 31.07.2020 19:03
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kadınhanı Belediyesi ziyareti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlar ile sohbet etmesi ve bayramlaşması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Akşehir Belediyesi ziyareti KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Kaynak: AA