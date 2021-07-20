Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti
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Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Haberler | Yaşam

Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta Rize'de yaşanan sel felaketi sonrasında akıntıya kapılarak kaybolan 2 şahsın arama çalışmalarını yürüten ekipleri ziyaret ederek bayramlaştı.

Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti

RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta Rize'de yaşanan sel felaketi sonrasında akıntıya kapılarak kaybolan 2 şahsın arama çalışmalarını yürüten ekipleri ziyaret ederek bayramlaştı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Rize'yi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Güneysu ilçesi olmak üzere, merkeze bağlı Muradiye beldesi, Çayeli'ne bağlı Büyükköy beldesi ve yine merkeze bağlı Salarha beldesinin bir kısmında sel ve heyelan meydana geldi.

Güneysu ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan ve Halil usta olarak bilinen Hasan Arıcı'yı arama çalışmaları Güneysu Deresi'nde, diğer kayıp şahıs Batuhan Delihasan'ı arama çalışması ise merkeze bağlı Muradiye beldesinde devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum devam eden arama çalışmalarında görev alan ekipleri ziyaret etti. Derede yapılan aramalar esnasında gerçekleşen ziyarette Bakan Kurum Arama ve Kurtarma ekipleri JAK ve AFAD'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öte yandan meydana gelen sel ve heyelanlarda ise Aynur Karali ile oğlu Mustafa Karali ve engelli kızı Ayşe Karali Güneysu'nun Ballıdere köyünde, Adem Yanık Güneysu'nun Asmalı Irmak köyünde, Hacere Mert ve eşi Nuri Cemal Mert ise merkeze bağlı Muradiye beldesinde hayatını kaybetmişti.

Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti
Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti
Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti
Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti
Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti
Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti
Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti
Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti
Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti
Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti
Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti
Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti
Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti
Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti
Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti
Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti
Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti
Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti
Bakan Murat Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir

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