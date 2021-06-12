Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 1197,2 metreküp müsilajı temizledik
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Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 1197,2 metreküp müsilajı temizledik

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 1197,2 metreküp müsilajı temizledik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde başlatılan seferberlik kapsamında 4 günde toplam 1197,2 metreküp müsilajı temizlediklerini duyurdu.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde başlatılan seferberlik kapsamında 4 günde toplam 1197,2 metreküp müsilajı temizlediklerini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizinde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için temizlik çalışması başlattı. 'Marmara Denizi Eylem Planı' çerçevesinde 8 Haziran'da 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan deniz temizliği seferberliği sürüyor. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ'da belirlenen bölgelerde yapılan temizlik çalışmalarının 4'üncü gününde 464,1 metreküp müsilaj temizlendi.

BAKAN AÇIKLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'mizde oluşan müsilajla mücadelemizi 11 Haziran'da da kararlılıkla sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimizin 4'üncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 1197,2 metreküp müsilajı temizledik" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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