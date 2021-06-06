Bakan Kurum, "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katıldı
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Bakan Kurum, "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının yapıldığı salona gelmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un selamlaşması Toplantı salonundan görüntüler KOCAELİ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenen ve Marmara Bölgesi'ndeki illerin vali...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının yapıldığı salona gelmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un selamlaşması

Toplantı salonundan görüntüler KOCAELİ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenen ve Marmara Bölgesi'ndeki illerin vali ve belediye başkanlarının katıldığı "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

Bakan Kurum, 'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
Bakan Kurum, 'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
Bakan Kurum, 'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
Bakan Kurum, 'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
Bakan Kurum, 'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
Bakan Kurum, 'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
Bakan Kurum, 'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
Bakan Kurum, 'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
Bakan Kurum, 'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
Bakan Kurum, 'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
Bakan Kurum, 'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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