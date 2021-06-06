Bakan Kurum, "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının yapıldığı salona gelmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un selamlaşması Toplantı salonundan görüntüler KOCAELİ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenen ve Marmara Bölgesi'ndeki illerin vali...