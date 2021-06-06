Bakan Kurum, "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının yapıldığı salona gelmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un selamlaşması Toplantı salonundan görüntüler KOCAELİ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenen ve Marmara Bölgesi'ndeki illerin vali...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının yapıldığı salona gelmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un selamlaşması
Toplantı salonundan görüntüler KOCAELİ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenen ve Marmara Bölgesi'ndeki illerin vali ve belediye başkanlarının katıldığı "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç