Bakan Kurum: Kızılcahamam'da yanan 15 iş yerini yeniden inşa edeceğiz (2)
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Bakan Kurum: Kızılcahamam'da yanan 15 iş yerini yeniden inşa edeceğiz (2)

Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ - Haberler | Güncel
Bakan Kurum: Kızılcahamam'da yanan 15 iş yerini yeniden inşa edeceğiz (2)

'11 HAZİRAN'DA İHALEYE ÇIKIYORUZ'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam ilçesinde Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangında kullanılmaz hale gelen iş yerlerinde inceleme yaptıktan sonra Keçiören ilçesine geçti.

'11 HAZİRAN'DA İHALEYE ÇIKIYORUZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam ilçesinde Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangında kullanılmaz hale gelen iş yerlerinde inceleme yaptıktan sonra Keçiören ilçesine geçti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u ziyaret eden Bakan Kurum, ardından yaptığı açıklamada 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, bu kapsamda 303 projenin olduğunu kaydetti.

Bakan Kurum, Ankara'da 4 milyon metrekare büyüklüğünde 19 millet bahçesi yapıldığını belirterek, "Bu millet bahçelerinin en büyüğünü de Keçiören Bağlum'da yapacağız. Yaklaşık 370 bin metrekarelik alanda hem Keçiören hem Ankara'mıza hizmet edecek, içinde yürüyüş yolları, bisiklet yollarıyla, kıraathaneleriyle, gençlerimizin, kadınlarımızın 7 gün 24 saat vakit geçireceği Keçiören'i, Bağlum'u bir cazibe merkezi haline getirecek projemizi 11 Haziran'da ihaleye çıkıyoruz. Önümüzdeki yıl sonuna kadar bitirerek Ankara'mıza kazandıracağız. Yatırım değeri yaklaşık 70 milyonu aşacak millet bahçemiz hayırlı olsun" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise ilçe genelinde yapılacak yatırımlar konusunda istişare ettiklerini belirterek, mutabık kalınan projelerin gerçekleşmesi ile birlikte, Keçiören'in gelişimi ve değişimi konusunda önemli adımların atılacağını ifade etti.


Bakan Kurum: Kızılcahamam'da yanan 15 iş yerini yeniden inşa edeceğiz (2)
Bakan Kurum: Kızılcahamam'da yanan 15 iş yerini yeniden inşa edeceğiz (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ

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