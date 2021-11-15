Bakan Kurum'dan İklim Değişikliği Taraflar Konferansı değerlendirmesi Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Glasgow İklim Paktıyla alınan kararların, daha adil bir dünya için, aynı sorumluluk ve bilinçle tüm taraflarca uygulanmasını ve taahhütlerin hassasiyetle yerine getirilmesini beklediklerini bildirdi.

Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl, 31 Ekim-12 Kasım arasında, Birleşik Krallık başkanlığında İskoçya'nın Glasgow kentinde 26'ncısı gerçekleştirilen İklim Değişikliği Taraflar Konferansını (COP26) başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonuyla ilgili bakanlıklar, sivil toplum örgütleri, bilim insanları, medya kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinden oluşan geniş bir delegasyonla konferansa katıldıklarını bildiren Kurum, "Konferansta yürüttüğümüz etkin iklim diplomasisi ve müzakerelerle, iklim değişikliğiyle mücadele noktasında azim ve kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha gösterdik." ifadesine yer verdi.

Dünyanın ve insanlığın geleceği için tarihi öneme sahip olan konferansta, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması ile ilgili çeşitli uygulama hükümlerini kapsayan Glasgow İklim Paktını, tüm taraflarla iş birliği ve uyum içerisinde kabul ettiklerini bildiren Kurum, şöyle devam etti:

"Bu pakt ile iklim değişikliği uyum finansmanının artırılması, temiz enerjiye geçişin hızlandırılması ile verimli olmayan fosil yakıt teşviklerinin sonlandırılması çağrısında bulunuldu. Ayrıca, Paris Anlaşması'nın uygulama kurallarını içeren Kural Kitabı'nda daha önce çözüme kavuşturulamayan piyasa mekanizmaları, piyasa dışı mekanizmalar, ulusal katkı beyanlarının ortak zaman çerçevesi, raporlama ve tablo formatları gibi konuları da Glasgow'da uzlaşı ile karara bağladık.

Bununla birlikte müzakerelerde en geç 2040 yılına kadar kara yolu ulaşımında elektrikli araçlara geçiş, 2030 yılına kadar da ormansızlaşmanın sonlandırılması konulu deklarasyonlara ülke olarak taraf olduk. Yeşil dönüşümde hızlı yol almamıza destek sunacak bisikletli ulaşım ve TOGG gibi sıfır emisyonlu iklim dostu ulaşım araçlarına dair yatırımlarımız 2040 yılı için mihenk taşı özelliği taşıyan gurur kaynaklarımız. Karbon nötr için oldukça yüksek önem taşıyan orman varlığımızı ilgili diğer kurumlarımızın desteği ile sürekli artırmanın yanında mevcudu koruma ve iyileştirme noktasında 2030 yılı hedefi de daha yeşil bir Türkiye hayalimizi her dem canlı tutacaktır."

"İklim müzakerelerinin daha geniş bir platformda sürdürülmesine de katkı sunduk"

İklim değişikliği ile mücadelenin farklı yönleriyle değerlendirilmesi amacıyla da Türkiye'deki kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini Glasgow'da düzenlenen yan etkinliklerde bir araya getirdiklerini aktaran Kurum, iklim müzakerelerinin daha geniş bir platformda sürdürülmesine de katkı sunduklarını belirtti.

Kurum, Türkiye Pavilyonunda gerçekleştirdikleri 40 etkinlik ve 25 heyet görüşmesinin yanı sıra bakanlık düzeyinde yürüttükleri görüşmelerde de "İklim Değişikliğiyle Mücadelenin Öncü Ülkesi Türkiye" sloganıyla kararlı duruşlarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya ilan ettiği "Net Sıfır Emisyon 2053" hedefiyle bir kez daha gösterdiklerini anlattı.

"Tüm projeleri yeşil kalkınma devrimiyle sürdürüyoruz"

Yürüttükleri tüm projeleri şehirlerin ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasını daha da hızlandırmak için, dünyanın geleceği için yeşil kalkınma devrimiyle sürdürdüklerini belirten Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Glasgow İklim Paktıyla alınan kararların, daha adil bir dünya için, aynı sorumluluk ve bilinçle tüm taraflarca uygulanmasını ve taahhütlerin hassasiyetle yerine getirilmesini bekliyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele noktasında büyük kazanımlar elde ettiğimiz bu konferansın sonuçlarının sürdürülebilir olması adına Türkiye olarak her zamanki gibi gayretle çalışacağız.

Küresel sıcaklık artışının artı 1,5 derece ile sınırlandırılması temel hedefine ulaşmak için yürütülecek iklim diplomasisinde her zaman en öndeki yerimizi alacak, bölgesel ve küresel iş birliğini daha da artıracağız. Bu hedefe ulaşılabilmek adına önümüzdeki yıl da düzenlenecek Taraflar Konferansında yerimizi alacak, tüm ülkelerle birlikte biz de karbon salımını azaltmak için yaptığımız çalışmaları ve geldiğimiz aşamaları dünya ile paylaşacağız. COP 26 Konferansı sonucunda, iş birliği içerisinde aldığımız kararların ve kabul ettiğimiz Glasgow İklim Paktı'nın ülkemiz için dünyamız için tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Pandemi koşullarına rağmen konferansın üstün başarı ile gerçekleştirilmesinden dolayı Birleşik Krallık yetkilileri başta olmak üzere COP Başkanı Alok Sharma ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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