Son dakika haber! Bakan Kurum: 'Ergene Havzası'nda 36 tesise kapatma cezası verildi' (3)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından hazırlanan meydan projesini inceledi, 'At arabaları dönüşüyor' projesi kapsamında at arabalarını vererek triportörlerini teslim alanlarla bir araya geldi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba'nın da eşlik ettiği Bakan Kurum, ilk olarak şehir merkezinde inşa edilmesi planlanan 'Kent Meydanı' projesi hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra kısa süre önce yapımı tamamlanan Kunduracılar Çarşısı ve saat kulesini ziyaret etti. Bakan Kurum'a ziyareti sırasında şehrin en eski esnafları Ali Sönmez ve Mehmet Terzioğlu tarafından açılış makası ile tablo hediye edildi.

Bakan Murat Kurum ve beraberindekiler, esnaf ziyaretinin ardından Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'ne geçti. Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 1 milyon 600 bin liralık hibe desteğiyle Keşan Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'At arabaları dönüşüyor' projesi kapsamında at arabalarını vererek triportörlerini teslim alanlarla bir araya geldi. Kurum, vatandaşlarla sohbet ederek, triportöre bindi.Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, at arabalarının triportörlerle değiştirilerek daha modern bir şehir yaratma adına önemli bir atım atıldığını belirterek, çevreci bir projeyle dünyaya örnek olduklarını söyledi.'BİZE EMANET EDİLEN DOĞAYA, HAYVANLARIMIZA SAHİP ÇIKMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ'Keşan'da, 'At arabaları dönüşüyor' projesinin bir süre önce hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Kurum, "Belediye başkanımız bize geldi ve artık Roman kardeşlerimizin vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmesi için, taşımacılıkta kullanılan atların daha uygun şartlarda olabilmesi için bu projeyi gerçekleştirebilmemizi istedi. Bu kapsamda bizde dedik ki, 104 tane triportörü Roman kardeşlerimize hediye edelim. Artık ne çevremize, ne doğaya ne de hayvanlarımıza zarar vermeyelim istedik. Bu kapsamda da bu projeyi gerçekleştirmiş olduk. Eksik olan 40 tane daha triportör var. Bizde taleplerini başımızın üstünde görüyoruz. 40 tane kardeşimize daha yine belediyemiz üzerinden destek oluyor ve araçlarını temin ediyoruz. Hayvan sevgisi, çok önemli bir sevgi. Bize emanet edilen doğaya, hayvanlarımıza sahip çıkmamız çok önemli. Artık bu işi triportörlerimizle yapacağız. Hiçbir şekilde at arabası görmeyeceğiz. Buradan çıkan atlarımızı da çiftçilerin kullanabilmesi amacıyla bedelsiz olarak çiftçilerimize vereceğiz. Sizler de verdiğiniz atlarınızı orada her zaman görebileceksiniz. Yine 1 aylık ruhsat konusunda talepler var. Tüm kardeşlerimizin o 1 aylık ruhsat işlemlerini belediyemiz eliyle yapacağız" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Keşan Belediye Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya katıldıktan sonra Keşan'dan ayrıldı.

