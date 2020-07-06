Bakan Kurum: Biz Salda'mızı edebimizle koruyacağız
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Bakan Kurum: Biz Salda'mızı edebimizle koruyacağız

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un Salda Gölü hakkındaki ifadelerine ilişkin, "Biz Salda'mızı da Türkiye'deki tüm doğal alanlarımızı da edebimizle koruyacağız.

Bakan Kurum: Biz Salda'mızı edebimizle koruyacağız
06.07.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:43

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un Salda Gölü hakkındaki ifadelerine ilişkin, "Biz Salda'mızı da Türkiye'deki tüm doğal alanlarımızı da edebimizle koruyacağız. Vekilimize de tavsiyemiz edebini korumasıdır ve çocuklarımıza örnek bir davranış sergilemesidir" dedi.

Bakan Kurum, Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu ile 'Covid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği' konulu toplantıda bir araya geldi. Bakan Kurum, Kurulun çok kritik bir süreçte kurulduğunu belirterek, "Pandemi sürecinde de gördük ki; aziz milletimizin sağlığını korumanın yolu, çevre sağlığını korumaktan, doğal alanları, tabiat varlıklarımızı korumaktan geçiyor. Covid-19 bizlere, insan-çevre-sağlık üçgeninin birbirleriyle ne denli ilişkili olduğunu görme imkanı verdi. Korona salgını ile dünya sessizliğe büründü. En büyük insan faaliyetleri olan sanayi durdu, üretim azaldı, ulaşım durma noktasına geldi" diye konuştu.

'KARAYOLU TRAFİĞİNDE YÜZDE 50, HAVACILIKTA YÜZDE 60 AZALMA'Bakan Kurum, salgının ekonomiyi ve sosyal hayatı olumsuz etkilerken; çevre ve doğal denge için adeta 'istenmeden ortaya çıkan doğal bir deney' olduğunu belirtti. Bakan Kurum, "Geçtiğimiz son 4 ayda yaşlanan dünyamız adeta nefes aldı. Havamız ve sularımız hızla temizlendi. Hayatın 7-24 devam ettiği şehirler adeta birer 'cıttaslow' yani 'yavaş şehir' oldular. Karayolu trafiğinde yüzde 50, havacılıkta yüzde 60 oranında azalma yaşandı. Küresel çapta yenilenebilir kaynaklara olan talep arttı. Salgın gibi üzücü bir sebeple de olsa, iklim değişikliği, başka bir ifadeyle iklim bozulması ile mücadele için gerekli olan değişimin aslında mümkün olabileceğini görmüş olduk" diye konuştu.'HEDEFİMİZ 81 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN'Bakan Kurum, bakanlık olarak yaptıkları modellemeler sonucunda; ulaşımdan kaynaklanan hava kirleticileri miktarlarının yaklaşık yüzde 85 oranında azaldığını tespit ettiklerini kaydetti. Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Covid-19 salgını; iklim değişikliğine uyum için, çevremizi ve doğamızı sürdürülebilir politikalarla geliştirmemiz için ne kadar çok çaba göstermemiz gerektiğini, değişimi hızlıca başarmamız gerektiğini gözlerimizin önüne sermiştir. Türkiye; çevresiyle, doğal alanlarıyla, koruma bölgeleri, ekolojik koridorları, şehir içi yeşil alanları, sıfır atık projesi, millet bahçeleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla her türlü salgına karşı hazır olacaktır. Salgın sonrası yeni dünya düzeninde; Türkiye'yi bir uçtan bir uca yeşil ağlarla öreceğimiz ekolojik koridorlar, yeşil hatlar, yeşil yollar oluşturuyoruz. 22 ilimizde uygulamaya başladığımız ekolojik koridorlar; gölleri, doğal alanları, milli parkları, akarsuları, bisiklet yolları ve millet bahçelerini birbirine bağlayacak. Ekolojik koridorların önemli bir parçası olan millet bahçesi projelerimizin açılışlarını gerçekleştirmeye başladık. Bugün 23 tanesini açtık, devam eden 184 adet millet bahçesi projemiz var. Bittiği zaman 81 ilimizde en az bir millet bahçesi yapmak istiyoruz. Hedefimiz 81 milyon metrekare yeşil alan inşası gerçekleştirmek ve şehirlerimizde bu 22 adet ekolojik koridoru da oluşturmaktır. Pandemi sürecinde görüldü ki doğal alanlar, virüsün yayılmasını engelliyor, adeta bir tampon etkisi gösteriyor. Bu sebeple; korunan alan büyüklüğümüzü OECD ortalaması olan yüzde 17'ye çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."'TÜM DOĞAL ALANLARIMIZI EDEBİMİZLE KORUYACAĞIZ'

Bakan Kurum, bir gazetecinin İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un Salda Gölü ilgili tepki çeken açıklamasını hatırlatması üzerine ise "Bizim en büyük mirasımız evlatlarımıza bırakacağımız edeptir. Ben milletvekilimizin hele hele bir bayan milletvekilimizin yapmış olduğu açıklamayı esefle kınıyorum. Biz Salda'mızı da Türkiye'deki tüm doğal alanlarımızı da edebimizle koruyacağız. Gelecek nesillere bize bırakılmış mirasları çocuklarımıza koruyarak aktaracağız. Vekilimize de tavsiyemiz edebini korumasıdır ve çocuklarımıza örnek bir davranış sergilemesidir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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