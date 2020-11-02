Bakan Kurum, ağır hasar gören binalarda ve enkaz alanlarında incelemelerde bulundu
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Bakan Kurum, ağır hasar gören binalarda ve enkaz alanlarında incelemelerde bulundu

02.11.2020 19:31 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:34
Bakan Kurum, ağır hasar gören binalarda ve enkaz alanlarında incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ağır hasar gören binalarda ve enkaz alanlarında incelemerde bulundu ve yakınında kurulan çadırları ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ağır hasar gören binalarda ve enkaz alanlarında incelemerde bulundu ve yakınında kurulan çadırları ziyaret etti.

Rıza Bey Apartmanı enkazına geldiği sırada dinleme yapıldığı için sessizlik çağrısına uyan Bakan Kurum, arama kurtarma ekibinden çevredekilerin oturması ve hareket etmemesi çağrısı üzerine oturarak çalışmaları takip etti.

Bu sırada ekipler "Sesimi duyan var mı?" diye alan içinde tarama yaptı. Ayrıca teknik cihazlarla ses ve titreşim olup olmadığına bakıldı.

Bakan Kurum, ses dinlemenin ardından çalışmalara devam edilmesiyle enkaz alanına girerek yetkililerden bilgi aldı.

Görev yapan itfaiye ekiplerine kolaylıklar dileyen Kurum, enkazdan yakınlarının çıkmasını bekleyen vatandaşlarla sohbet edip, onları teselli etti.

Kurulan çadırlardaki vatandaşları ziyaret etti

Bakan Kurum, daha sonra Rıza Bey Apartmanı enkazı yakınında kurulan çadırlardaki vatandaşları ziyaret etti. İkram çadırlarındaki görevlilere kolay gelsin dileğinde bulunan Kurum, vatandaşlara "Ne eksiğiniz varsa bildirin getirelim." dedi.

Vatandaşlar da teşekkür edip, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." dediler.

Bakan Kurum, apartmanının hasar tespit çalışmasının hızlandırılmasını isteyen bir vatandaşa, çalışmaların 10 günde bitirileceğini bildirdi, ağır, orta ve az hasarlı binalar için yapılması gerekenleri anlattı.

Bakan Kurum daha sonra Barış ve Cumhuriyet sitelerindeki çalışmaları da inceledi, bilgi aldı.

Ağır hasarlı Cumhuriyet Sitesi'ndeki binada yaşayanların eşyalarını alma talepleri üzerine Kurum, önce gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini ifade etti. Kurum, vatandaşlara eşyasını alamayacaklara 30 bin lira yardım yapacaklarını söyledi.

Bakan Kurum daha sonra Yılmaz Erbek Apartman ve Karagül Apartmanı enkaz alanlarında da incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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